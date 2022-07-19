В Україні почали продавати дизель стандарту Євро-3 — Finance.ua
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В Україні почали продавати дизель стандарту Євро-3

Енергетика
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Регіональна мережа автозаправних станцій ZOG розпочала тестову реалізацію в Україні дизельного пального стандарту Євро-3 вроздріб. Про це повідомив власник мережі Олег Сєровський, пише www.avtomir.ua.
З його слів, наразі цей вид пального доступний на 3-4 станціях мережі. Продають його за ціною 47,00 грн за літр, тоді як літр дизпального стандарту Євро-5 на ZOG коштує 54 грн.
«На відмінну від багатьох інших АЗС, які зараз продають пальне стандарту Євро-3 під виглядом Євро-5, ми вирішили бути чесними і відкритими зі своїми клієнтами. Є такий стандарт, його дозволено в Україні, він дешевший. Вибір за клієнтом», — сказав Сєровський, додавши, що на його АЗС реалізується ДП обох стандартів.
ДП Євро-3, як він зазначив, виробляє один із українських міні-НПЗ. При цьому Олег Сєровський зізнається, що великого попиту на цей вид пального немає.
«Насправді великим попитом продукт не користується. Техніки, яка б використовувала таке пальне, не так багато, а основні клієнти АЗС — водії легкових автомобілів. Крім того, більшість вантажівок уже на Євро-5», — каже власник мережі.
Також, із його слів, багато клієнтів ставляться з недовірою до пального, нижчого за стандартом. «Це для нас тестова реалізація, після якої ми зрозуміємо, чи будемо займатися цим надалі», — підсумував він.
Нагадаємо, в березні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово дозволив використання пального стандартів Євро-3 та Євро-4, щоб залучити в країну додатковий ресурс пального.
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За матеріалами:
Finance.ua
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