В Україні почали діяти нові правила працевлаштування іноземців: скільки треба заплатити за дозвіл — Finance.ua

В Україні почали діяти нові правила працевлаштування іноземців: скільки треба заплатити за дозвіл Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».

Про це пише rabota.ua.

На які зміни чекати працівникам-іноземцям

Основне нововведення прийнятого Закону — українці, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, матимуть рівні умови оплати праці.

До того як Закон прийняли, були встановлені вимоги щодо виплати іноземцям 5-10 мінімальних зарплат — не враховуючи особливі категорії співробітників. Це з фінансової точки зору було непросто для роботодавців та інколи призводило до тінізації трудових відносин з іноземцями.

Тепер вже немає поділу на особливі категорії співробітників (на кшталт: іноземні високооплачувані фахівці, засновники та/або учасники юрособи, іноземні ІТ-спеціалісти тощо). Натомість є іноземні наймані співробітники, яким потрібно виплачувати одну мінімальну зарплату на місяць.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Працедавці мають право брати на роботу іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону). Дозвіл видається на ім’я іноземця, але заява подається від компанії.

Дозвіл не потрібен, якщо іноземець працює в одного роботодавця на посадах за сумісництвом. Але є умова: строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не має перевищувати строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Дозвіл на працевлаштування тепер зможуть отримати іноземці, які навчаються у ВНЗ, на період навчання та після закінчення, якщо отримали дозвіл за 30 к. д. до закінчення навчання.

Скільки треба заплатити за дозвіл

З прийняттям Закону працедавцям, які мають намір взяти на роботу іноземців, доведеться заплатити за видачу дозволу більше. Так, у 2022 році платити за дозвіл потрібно:

до 6 міс. включно — 7 443 грн;

від 6 міс. до 1 р. включно — 12 405 грн;

від 1 до 2 р. включно — 19 848 грн;

від 2 до 3 р. включно — 24 810 грн.

Заплатити за продовження дії дозволу доведеться менше на 1 прожитковий мінімум, ніж від оплати за видачу дозволу на відповідний термін.

Протягом якого строку діє дозвіл на працевлаштування

Дозвіл тепер можна отримати на строк до 2 років (все залежить від терміну дії ТД/контракту). Раніше строк дозволу не мав перевищувати 1 рік, а якщо це особливі категорії співробітників — три роки. Так, посвідка на тимчасове проживання має оформлятися на строк дії дозволу.

Що робити, якщо іноземець пошкодив/втратив дозвіл

Змінами передбачено — якщо дозвіл на працевлаштування пошкодився або особа його втратила, можна отримати дублікат.

Для цього працедавцю треба написати заяву в довільній формі. А якщо є пошкоджений дозвіл — додати його до заяви. Платити за внесення змін до дозволу/видачу дубліката не потрібно.

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