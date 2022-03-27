В Україні почала діяти програма безкоштовної роздачі продуктів у прифронтових містах, - Шмигаль — Finance.ua

В Україні почала діяти програма безкоштовної роздачі продуктів у прифронтових містах, - Шмигаль

Вчора 08:22 — Казна та Політика

В Україні почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування. Продукти видаватимуть жителям прифронтових міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці продукти, за його словами, вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

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