В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль — Finance.ua

В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль Вчора 00:44 — Технології&Авто

В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль

У майбутньому в Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній і космічній галузях.

Крім цього, уряд затвердить залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі $4,5 млрд.

«Окремо маємо два рішення щодо створення нових індустріальних парків. Перший — це Хотин Invest. Другий — Енергія Буковини. Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону. За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик», — сказав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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