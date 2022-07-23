В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль — Finance.ua
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В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль

Технології&Авто
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В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль
В Україні побудують завод із виробництва безпілотників Bayraktar – Шмигаль
У майбутньому в Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
Він зазначив, що уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній і космічній галузях.
Крім цього, уряд затвердить залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі $4,5 млрд.
«Окремо маємо два рішення щодо створення нових індустріальних парків. Перший — це Хотин Invest. Другий — Енергія Буковини. Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону. За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик», — сказав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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