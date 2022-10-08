В Україні по-новому почали нараховувати відпускні — Finance.ua
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В Україні по-новому почали нараховувати відпускні

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В Україні з 19 липня 2022 року набув чинності закон, що зобов’язує роботодавця виплатити відпускні обов’язково до початку відпочинку.
Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.
Як тепер нараховуються відпускні
Співробітник, який йде у відпуску, повинен отримати виплату у повному обсязі ще до початку відпочинку. Трудовим або колективним договором можуть бути передбачені інші умови виплати заробітної плати на період відпустки. Однак треба пам’ятати про закони та намагатись їх дотримуватись.
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«Як правило, умови договорів про працю щодо відтермінування належних працівникові виплат на більш пізній момент вважаються гіршими у порівнянні з умовами виплати їх у гарантований законодавством термін або раніше», — повідомляють у Держпраці.
Відпустка розпочинається відразу після опівночі останнього робочого дня перед офіційною датою відпочинку. Тож виплата повинна надійти працівнику до цього часу.
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Якщо не отримали виплату вчасно
Щоб уникнути конфліктів з роботодавцем щодо виплат, потрібно дуже чітко вичитати договір про працю та дізнатись абсолютно все про свої виплати. Як буде нараховуватись заробітна плата, скількі разів на місяц працівник буде її отримувати та в яких розмірах, чи будуть виплати лікарняного, та як співробітник буде отримувати відпускні. Тоді вам не доведеться звертатись до виконавчів органів у разі затримки без пояснення або невиплати ваших грошових коштів.

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За матеріалами:
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