В Україні планують змінити правила лізингу автомобілів: перші подробиці — Finance.ua

В Україні планують змінити правила лізингу автомобілів: перші подробиці Сьогодні 09:39 — Особисті фінанси

В Україні планують змінити правила лізингу автомобілів: перші подробиці

В Україні можуть змінити правила лізингу транспортних засобів. Це питання обговорили на онлайн-зустрічі представників лізингового ринку та керівництва Головного сервісного центру МВС.

Про це повідомили на сайті відомства.

На робочій зустрічі представники розглянули питання щодо регулювання відносин між лізингодавцями, лізингоодержувачами та сервісними центрами МВС. Було обговорено можливість призначення належних користувачів для автомобілів, що надаються в користування за договорами фінансового лізингу.

У чому саме питання

Наразі питанням внесення до реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача автомобіля, що надається у лізинг, займаються сервісні центри МВС. Для цього процесу потрібна фізична присутність обох сторін.

Читайте також Відтепер в електронному кабінеті водія можливо призначити і скасувати належного користувача: як це зробити

Експерти зазначили, що за нинішніх умов власник і користувач часто перебувають у різних місцях, а відповідальність за порушення правил дорожнього руху лізингоодержувачем лягає на власника авто — лізингодавця. Через це можуть відбуватися певні розбіжності.

Що пропонують? Тепер планується внести зміну, яка дозволить одній юридичній особі призначати належним користувачем іншу юридичну особу. Так вона зможе керувати належними користувачами всього автопарку лізингодавця.

Довідка Finance.ua:

українці можуть передати право керування авто іншій людині через застосунок «Дія»;

для цього треба у застосунку «Дія» необхідно перейти в розділ «Послуги» й обрати пункт «Шеринг авто». Далі — пункт «Поділитися авто». Детальну інструкцію описали тут.

Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.