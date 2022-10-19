В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд — Finance.ua

В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд Вчора 12:02 — Казна та Політика

В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд

Кабінет Міністрів України погодив проєкт змін до законодавства, покликаних збільшити надходження в економіку значних інвестицій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, документ буде відправлено на розгляд та прийняття Верховною Радою України.

«Рішення щодо оптимізації закону про значні інвестиції готувалося давно і в тісній співпраці з представниками українських та іноземних інвесторів. Головна мета — створити максимально сприятливий інвестиційний клімат. Нині це особливо актуально, з огляду на необхідність залучення інвестицій у рамках реалізації Плану відновлення України. Покращення українського законодавства у цій сфері, безсумнівно, збільшить інтерес інвесторів до нашої країни», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Що пропонують

Законопроєктом пропонується розширити сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями. Додано:

діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій;

операції з нерухомим майном;

операції у сфері виробництва енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання.

Для розширення кола залучених до процесу інвестування пропонується зменшити розмір інвестицій до інвестпроєкту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Це дасть змогу долучатися до інвестування не лише великим підприємствам, а й середнім.

Інвесторам також буде надана можливість розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій.

Окрім цього, законопроєкт встановлює можливість та часові рамки для доопрацювання поданих інвестором документів та спеціального інвестдоговору.

Згідно із Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні», держава може надавати підтримку таким інвестпроєктам у формі:

звільнення від сплати окремих податків та зборів, відповідно до Податкового кодексу;

звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання), що ввозиться для реалізації проєкту;

забезпечення переважного права землекористування ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями тощо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що попри війну, Україна має одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження

Довідка Finance.ua:

за перший місяць з моменту запуску інвестиційної платформи Advantage Ukraine надійшло більш ніж 250 запитів;

на сьогодні підготовлені та представлені потенційним інвесторам на платформі Advantage Ukraine пропозиції на суму понад 400 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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