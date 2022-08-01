В Україні планують удосконалити процедуру бронювання IT-фахівців — роз'яснення Мінцифри — Finance.ua

В Україні планують удосконалити процедуру бронювання IT-фахівців — роз'яснення Мінцифри Вчора 19:00 — Особисті фінанси

В Україні планують удосконалити процедуру бронювання IT-фахівців — роз'яснення Мінцифри

Питання спрощення процедури бронювання IT-фахівців поки що знаходиться на етапі розробки та погодження. Проте вже найближчим часом новий варіант буде закріплено на законодавчому рівні.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у коментарі dev.ua після заяви керівника проектного офісу «Дія.City» про скорочення процедури до одного тижня.

Процес бронювання IT-фахівців хочуть скоротити до тижня й перенести процес на базу «Дії». Скоротити тривалість процедури вдасться завдяки автоматизації процесів перевірки документів. Наразі тривають обговорення нововведень.

У процесі адаптації процедури під властивості ІТ-індустрії міністерству майже вдалося відійти від мобілізаційного завдання.

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«Я сподіваюся, що орієнтовно за два тижні буде прийнята нова постанова з новим порядком, де буде зазначено, що бронювання — це не тільки для тих компаній, які мають мобілізаційні завдання, а й для тих, які працюють, платять податки, продовжують отримувати валютну виручку. Не всі здатні і не всі повинні воювати. Ми розуміємо, що далеко не всі айтівці займаються кіберзахистом, кібератаками. Це питання ми опрацьовуємо спільно з Мінекономіки й Міноборони майже три місяці. І зараз я бачу світло в кінці тунелю», — цитує DOU слова керівниці проєктного офісу «Дія.City» Наталі Денікеєвої.

Питання бронювання ФОПів поки залишається відкритим і без перспективи вирішення найближчим часом.

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«Ми розуміємо, що величезна кількість спеціалістів є ФОПами, але, згідно з чинним законодавством України, ФОПи не можуть бути заброньовані. Це може бути аргументом для працівників щодо вступу в „Дія.City“ і підписання гіг-контракту», — додала Наталя Денікеєва.

«Процес спрощення процедури бронювання наразі в стадії розробки та узгодження з іншими профільними міністерствами, що приймають в ньому активну участь. Будь-які терміни та інструменти, що можуть бути використані для оптимізації та автоматизації процесу, розглядаються як опція. Найближчим часом буде обрано оптимальний варіант, закріплено на законодавчому рівні та презентовано широкому загалу», — повідомили dev.ua у відомстві.

За даними Мінцифри, наразі заброньовано майже 2000 ІТ-спеціалістів. Хоча, за словами Денікеєвої, заявок від початку війни було близько 20 000.

Керівниця проєктного офісу «Дія.City» наголосила: її команда не приймає рішення щодо бронювання айтівців. Вони лише первинно перевіряють документи від компанії, а потім передають їх до Міноборони й Мінекономіки. Ця процедура наразі триває близько трьох тижнів, хоча спочатку терміни були довшими.

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