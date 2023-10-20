В Україні планують максимально спростити будівництво міні-ТЕЦ під час війни — Finance.ua

В Україні планують максимально спростити будівництво міні-ТЕЦ під час війни Сьогодні 09:33 — Енергетика

Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок під час воєнного стану. Будівництво міні-ТЕЦ буде максимально спрощено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Проектом передбачається на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без:

відведення земельної ділянки,

відповідної містобудівної документації,

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,

отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об'єктів,

отримання права на виконання будівельних робіт;

проведення оцінки впливу на довкілля.

Обґрунтування проекту

Як зазначається проекті, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання отримають можливість реалізувати проекти з встановлення (будівництва) когенераційних установок в найкоротші строки.

«Це створить умови для сталого проходження опалювального періоду 2023/24 року та забезпечення електроживлення об'єктів критичної інфраструктури під час екстрених відключень електропостачання пов’язаних з військовою агресією рф», — йдеться в документі.

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