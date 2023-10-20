В Україні планують максимально спростити будівництво міні-ТЕЦ під час війни — Finance.ua
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В Україні планують максимально спростити будівництво міні-ТЕЦ під час війни

Енергетика
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Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок під час воєнного стану. Будівництво міні-ТЕЦ буде максимально спрощено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Проектом передбачається на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без:
  • відведення земельної ділянки,
  • відповідної містобудівної документації,
  • отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
  • отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об'єктів,
  • отримання права на виконання будівельних робіт;
  • проведення оцінки впливу на довкілля.

Обґрунтування проекту

Як зазначається проекті, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання отримають можливість реалізувати проекти з встановлення (будівництва) когенераційних установок в найкоротші строки.
«Це створить умови для сталого проходження опалювального періоду 2023/24 року та забезпечення електроживлення об'єктів критичної інфраструктури під час екстрених відключень електропостачання пов’язаних з військовою агресією рф», — йдеться в документі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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