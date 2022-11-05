В Україні підвищили штрафи за порушення у використанні автономерів — Finance.ua

В Україні підвищили штрафи за порушення у використанні автономерів Вчора 04:22 — Технології&Авто

Кодекс про адмінпорушення з 29 жовтня доповнено статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів», відповідні зміни внесені до Закону «Про дорожній рух».

Про це у Фейсбуці поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів», — уточнив Білошицький.

За його словами, за частиною 1 статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за експлуатацію автомобілів: без номерного знака; з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам; з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці; забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів.

Також за цією частиною статті 121-3 водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за перевернутий чи неосвітлений номерний знак; знак, закритий іншими предметами (в тому числі прозорими); з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію; умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає штраф у розмірі 1190 грн.

Частиною 2 статті 121-3 передбачається запровадження адмінвідповідальності за експлуатацію транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв’язку або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом.

Санкція за такі порушення передбачає штраф у розмірі 2550 грн.

Білошицький додав, що частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторне незаконне використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року. Санкція — штраф у розмірі 5100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами терміном від 3 до 6 місяців.

Водночас утрачають чинність положення щодо порушень, повʼязаних з використанням номерних знаків, які містились у частині шостій статті 121 КУпАП.

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Укрінформ За матеріалами:

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