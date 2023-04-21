В Україні підтоплено понад 9 тис. га сільгоспземель — Finance.ua

В Україні підтоплено понад 9 тис. га сільгоспземель Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

В Україні підтоплено понад 9 тис. га сільгоспземель

х Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє За інформацією Гідрометцентру, наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіяПро це повідомляє AgroTimes

Як повідомляють у ДСНС України, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9,138 тис. га сільськогосподарських угідь.

У відомстві зазначають: на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Разом з тим залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарства (Чернігівська — 474, Кіровоградська — 323, Дніпропетровська — 269, Київська — 210, Черкаська — 181 та Полтавська — 107) та 330 будинків (Дніпропетровська — 170, Кіровоградська — 87, Черкаська — 42, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2).

Порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами: Чернігівська — 29 та Київська — 1.

За добу підрозділами ДСНС: відкачано 2 тис. 995 м куб. води. (з початку робіт — 15 тис. 184), перевезено 228 осіб (з початку робіт — 1 799).

З початку робіт до ліквідації наслідків водопілля та для допомоги людям було залучено 542 рятувальники та 230 одиниць техніки. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

agronews За матеріалами:

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