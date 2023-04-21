В Україні підтоплено понад 9 тис. га сільгоспземель — Finance.ua

В Україні підтоплено понад 9 тис. га сільгоспземель
За інформацією Гідрометцентру, наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє AgroTimes.
Як повідомляють у ДСНС України, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9,138 тис. га сільськогосподарських угідь.
У відомстві зазначають: на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.
Разом з тим залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарства (Чернігівська — 474, Кіровоградська — 323, Дніпропетровська — 269, Київська — 210, Черкаська — 181 та Полтавська — 107) та 330 будинків (Дніпропетровська — 170, Кіровоградська — 87, Черкаська — 42, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2).
Порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами: Чернігівська — 29 та Київська — 1.
За добу підрозділами ДСНС: відкачано 2 тис. 995 м куб. води. (з початку робіт — 15 тис. 184), перевезено 228 осіб (з початку робіт — 1 799).
З початку робіт до ліквідації наслідків водопілля та для допомоги людям було залучено 542 рятувальники та 230 одиниць техніки. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.
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