В Україні підняли штрафи за їзду на авто із забрудненими номерами — Finance.ua

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В Україні підняли штрафи за їзду на авто із забрудненими номерами

Особисті фінанси
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В Україні підняли штрафи за їзду на авто із забрудненими номерами
В Україні підняли штрафи за їзду на авто із забрудненими номерами
Верховна Рада підвищила штрафи за керування автомобілем із забрудненими номерними знаками до 1200 гривень, якщо їх неможна чітко визначити з 20 метрів.
За ухвалення в цілому відповідного законопроекту № 7365 проголосувало 247 депутатів ВРУ.
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Відповідно до законопроекту, керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів, а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж 1190 гривень.
Наразі, за такі порушення передбачений штраф у розмірі 850 гривень.

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За матеріалами:
Українські Новини
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