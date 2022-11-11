В Україні під час війни зростає автовиробництво — Finance.ua

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В Україні під час війни зростає автовиробництво

Технології&Авто
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В Україні під час війни зростає автовиробництво
В Україні під час війни зростає автовиробництво
За жовтень в Україні випустили 241 легковий автомобіль. Усі машини зібрані на одному підприємстві — заводі «Єврокар» на Закарпатті.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Обсяги виробництва легкових авто на «Єврокарі» одразу у 2,6 раза перевищують показник жовтня 2021 року. На підприємстві здійснюється складання кількох моделей Skoda — флагманської моделі Superb, а також кросоверів Kodiaq та Karoq.
«Єврокар» поки що єдиний автозавод, який відновив роботу у 2022 році під час війни — його запустили в червні, а до цього в цехах було облаштовано центр для вимушених переселенців. Інші підприємства галузі зараз простоюють.
Загалом за 10 місяців 2022 року українські автозаводи випустили 1756 легкових авто. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але треба враховувати, що протягом кількох місяців в Україні взагалі не робили авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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