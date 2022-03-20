В Україні перестали виплачувати «ковідну» тисячу: в чому причина — Finance.ua

В Україні перестали виплачувати «ковідну» тисячу: в чому причина

Вчора 08:05 — Особисті фінанси

В Україні перестали виплачувати «ковідну» тисячу: в чому причина

Міністерство цифрової трансформації України припинило виплачувати 1000 гривень «єПідтримки» за вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Відповідно до постанови Кабміну так звану «ковідну тисячу» припинили виплачувати через зміну напрямку допомоги.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Кошти, виділені для виплати «ковідної тисячі» перепрофільовані. Тепер із цих видатків виплачуватимуть 6500 гривень найманим працівникам, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПам усіх груп з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Загалом Міністерство економіки має виділити 21 905 млн гривень на програму «єПідтримка».

Поки це стосується людей, які живуть в областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Починаючи із 8 березня 2022 року, громадяни в межах «єПідтримки» можуть отримати 6500 грн допомоги. З набранням чинності постанови про виплати 6500 гривень прийом заяв по програмі 1 тис. гривень припинено.

Проте за інформацією служби підтримки «Дія», громадяни, які вже залишили заявки до припинення прийому заяв, гроші отримають.

Довідка Finance.ua:

повідомлялося, що з 25 лютого 2022 року гроші з «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії. А пізніше було зняті всі обмеження — гроші можна витрачати на будь-які продукти чи товари.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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