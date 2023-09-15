В Україні переглянули виплати військовим — Finance.ua

В Україні переглянули виплати військовим Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

В Україні переглянули виплати військовим

В Україні переглянули виплати деяким категоріям військовослужбовців. Надбавки зможуть отримати поранені захисники та військові інструктори.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Урядом були внесені зміни до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Передбачено, що керівникам та Інструкторам-викладачам навчальних частин, центрів та підрозділів щомісячно буде виплачуватися винагорода від 15 до 30 тисяч гривень. Розміри додаткових виплат будуть залежати від посади.

Також Кабмін переглянув виплати пораненим військовим, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби з переоглядом через 6−12 місяців та які були зараховані у розпорядження відповідних командирів. Такі захисники отримуватимуть зарплату за останньою займаною посадою у повному обсязі без додаткової премії.

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Також таким військовим після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування щомісяця буде виплачуватися оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

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