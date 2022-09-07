В Україні оновили способи реєстрації громадян на відвідування центрів зайнятості — Finance.ua
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В Україні оновили способи реєстрації громадян на відвідування центрів зайнятості

Особисті фінанси
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В Україні оновили способи реєстрації громадян на відвідування центрів зайнятості
В Україні оновили способи реєстрації громадян на відвідування центрів зайнятості
Державна служба зайнятості оновила способи реєстрації громадян на відвідування центрів зайнятості (електронну чергу).
Про це повідомляється на Facebook-сторінці установи.

Що змінюється

З 5 вересня записатися на прийом до фахівця центру зайнятості можна лише через особистий кабінет, де також відображається вся актуальна інформація щодо пошуку роботи, здійснення нарахувань та виплат тощо.
Реєстрація та вхід до персонального кабінету надалі буде здійснюватися виключно через кваліфікований електронний підпис.
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Зареєструвати кабінет можна за посиланням. Кількість записів обмежена: 1 талон = 1 відвідування одного центру зайнятості.
Також Державна служба зайнятості нагадала, що подати заяви на отримання статусу безробітного та призначення (поновлення) виплат допомоги по безробіттю можна онлайн через урядовий портал «Дія», гугл-форму служби зайнятості.
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За матеріалами:
Finance.ua
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