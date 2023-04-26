В Україні оновлять антидемпінгове законодавство – Гетманцев — Finance.ua

В Україні оновлять антидемпінгове законодавство – Гетманцев Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

В Україні підготували законопроєкти, які удосконалять механізми проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових захисних заходів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі

«Настав час для оновлення і нашого антидемпінгового законодавства. З цією метою розроблено і виставлено на громадське обговорення проєкти законів України «Про захисні заходи», «Про захист від демпінгового імпорту» та «Про захист від субсидованого імпорту», — йдеться в повідомленні.

За словами депутата, з моменту прийняття перших законів практика проведення торговельних розслідувань зазнала суттєвих змін, Україна отримала велику кількість роз’яснень і рекомендацій щодо застосування законодавчих норм від Світової організації торгівлі, затверджено відповідні регламенти ЄС, якими актуалізовані антидемпінгові процедури тощо.

Нове законодавство має на меті удосконалити механізми проведення антидемпінгових та антисубсидиційних захисних розслідувань, застосування антидемпінгових і компенсаційних захисних заходів.

«Це великі за обсягом та складні за змістом закони, але вони дуже важливі для кожного українського товаровиробника. Тож запрошую бізнеси на ранньому етапі ознайомитись з цими законопроєктами, взяти участь в їх обговоренні та вдосконаленні», — зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, 4 червня 2022 року набув чинності Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. Це рішення доповнює можливості, які мають українські експортери відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У лютому 2023 року Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торговельних заходів для України ще на один рік.

Укрінформ За матеріалами:

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