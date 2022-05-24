В Україні очікується дефіцит та подорожчання популярної крупи — Finance.ua
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В Україні очікується дефіцит та подорожчання популярної крупи

Вчора 06:54Особисті фінанси
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В Україні очікуються дефіцит та подорожчання гречки. Популярна крупа може коштувати до 90 гривень за кілограм.
Про це йдеться у сюжеті програми «Сніданок з 1+1».
Аграрії вже сіють зернові культури. На Київщині посівна йде за планом. Аграрії будуть вирощувати ті крупи, які найбільше потрібні в Україні.
«Наразі більше попиту на гречку, кукурудзу, сою, тому що ці культури мають внутрішній високий попит», — розповіла Олена Костенко, заступниця директора з питань селекції інституту землеробства.
Ситуація з гречкою доволі непроста. Дефіцит соціальної крупи вже відчувається. Вся річ у тому, що Україна наполовину залежна від імпорту гречки, а що ще гірше — залежна від імпорту з РФ. Кожного року українці споживають 140 тисяч тонн популярної крупи, самі ми вирощуємо лише половину. Решта гречки має російське походження. Країна-агресор перевозила крупу до Казахстану, там змінювала бірку й продавала Україні гречку.
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Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки розповів, що через експансію нашим фермерам стало не вигідно сіяти гречку. Тому нині аграрії зіткнулися з проблемами.
«Сьогодні росія фактично закрита для постачання гречки. Ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе через певний час, за тиждень-другий, до різкого здорожчання. Ми прогнозуємо, що вона коштуватиме не менш як 80-90 гривень, в залежності від регіону, за кілограм крупи», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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