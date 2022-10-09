В Україні очікується дефіцит низки овочів: у НБУ назвали причини — Finance.ua
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В Україні очікується дефіцит низки овочів: у НБУ назвали причини

Особисті фінанси
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В Україні очікується дефіцит низки овочів: у НБУ назвали причини
В Україні очікується дефіцит низки овочів: у НБУ назвали причини
Дощі, холоди та брак овочесховищ негативно вплине на пропозицію деяких овочів та фруктів на ринку.
Про це повідомляється в макроекономічному й монетарному огляді НБУ.
«Очікується зниження пропозиції цибулі та сезонних фруктів через дощову погоду; дефіцит тепличної продукції через холоди та дефіцит низки овочів через брак овочесховищ», — повідомили у НБУ.
Натомість прогнозується, що урожай гречки та картоплі буде достатнім для забезпечення внутрішніх потреб.
При цьому, як повідомляється, майже закінчено збирання ранніх зернових та ріпаку. «Врожай зернових та зернобобових наразі на 45% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору», — повідомили у НБУ.
Також вказано, що розпочато збирання кукурудзи, соняшнику, сої, цукрового буряку. Але через тривалі опади збір урожаю затягується, вказали у Нацбанку.
«У тваринництві триває пожвавлення активності на тлі надлишку кормів, окремі підприємства нарощують поголів’я свиней, пасічники очікують високий врожай меду», — зауважили у НБУ.

Що буде з інфляцією в Україні

За матеріалами:
УНН
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