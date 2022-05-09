В Україні обмежили експорт низки продуктів харчування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні обмежили експорт низки продуктів харчування

Вчора 07:25Казна та Політика
1804
В Україні обмежили експорт низки продуктів харчуванняВ Україні обмежили експорт низки продуктів харчування
Експорт продукції, дефіцит якої можливий в Україні, буде обмежено під час дії військового стану. Вже обмежено експорт гречки, жита та вівса.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
«У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладено необхідність щомісячно переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І в тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми обмежуватимемо експорт. Наприклад, зараз обмежено експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса», — наголосив Висоцький.
Він також наголосив, що уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичилися значні залишки.
Місце для вашої реклами
«Ми стежимо за ситуацією за тими позиціями, на які діє ліцензування експорту, — це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надміру. Що стосується, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут немає регулювання. Міністерство фактично у щомісячному режимі оновлює баланси та виносить на розгляд уряду питання того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти насамперед для споживання українцями», — сказав заступник міністра.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, уповноваженим органам доручено регулярно відстежувати статистику балансу основних продуктів харчування, формувати обсяги закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та забезпечувати їх закупівлю, формувати список товарів критичного імпорту тощо. Також зазначається, що держава й надалі, на період дії військового стану, регулюватиме обсяги вітчизняної с/г продукції на експорт.
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.