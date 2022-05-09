В Україні обмежили експорт низки продуктів харчування — Finance.ua

В Україні обмежили експорт низки продуктів харчування

Вчора 07:25 — Казна та Політика

В Україні обмежили експорт низки продуктів харчування

Експорт продукції, дефіцит якої можливий в Україні, буде обмежено під час дії військового стану. Вже обмежено експорт гречки, жита та вівса.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

«У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладено необхідність щомісячно переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І в тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми обмежуватимемо експорт. Наприклад, зараз обмежено експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса», — наголосив Висоцький.

Він також наголосив, що уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичилися значні залишки.

«Ми стежимо за ситуацією за тими позиціями, на які діє ліцензування експорту, — це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надміру. Що стосується, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут немає регулювання. Міністерство фактично у щомісячному режимі оновлює баланси та виносить на розгляд уряду питання того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти насамперед для споживання українцями», — сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, уповноваженим органам доручено регулярно відстежувати статистику балансу основних продуктів харчування, формувати обсяги закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та забезпечувати їх закупівлю, формувати список товарів критичного імпорту тощо. Також зазначається, що держава й надалі, на період дії військового стану, регулюватиме обсяги вітчизняної с/г продукції на експорт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.