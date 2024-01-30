В Україні обіг земель сільгосппризначення торік зріс на 58% — KSE — Finance.ua

В Україні обіг земель сільгосппризначення торік зріс на 58% — KSE Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

В Україні обіг земель сільгосппризначення торік зріс на 58% — KSE

У 2023 році обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні зріс на 58% - до 172,9 тис. га порівняно з 2022 роком.

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Зазначається, що середньозважена ціна на сільськогосподарську землю впродовж 2023 року зросла на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні. Таким чином, номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року збільшилась на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі - на 179 млрд грн.

У четвертому кварталі 2023 року кількість та площа транзакцій із сільгоспземлями була найвищою протягом 2023 року, зокрема, було укладено 23,8 тис. угод сукупною площею 53,9 тис. га.

Торік обсяги продажу прав оренди комунальних земель через Prozorro. Продажі зросли більш як у чотири рази — з 402 аукціонів на ділянки сукупною площею 3,6 тис. га у першому кварталі до 1677 торгів на ділянки сукупною площею 14,5 тис. га у четвертому кварталі.

Загалом із моменту старту електронних аукціонів на платформі Prozorro. Продажі у листопаді 2021 року було успішно передано в оренду понад 5,5 тис. земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення сукупною площею 48,7 тис. га, що приносить громадам щорічно 428,5 млн грн доходу.

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За інформацією Держгеокадастру, з моменту відкриття ринку земель в Україні (з 1 липня 2021 року) було укладено 195,9 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 432,2 тис. га.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні в обігу перебував 1,05% від усіх сільгоспземель країни.

Довідка Finance.ua:

ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 гектарів;

з 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га «в одні руки».

Укрінформ За матеріалами:

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