В Україні не залишилося жодного проблемного банку — Finance.ua

Після визнання Мегабанку неплатоспроможним 2 червня і виведення його з ринку, інших проблемних банків в Україні немає.
Про це повідомив заступник глави Національного банку України Ярослав Матузка.
«Інформація про статус банку як „проблемного“ є закритою, це банківська таємниця, але я скажу, що на сьогодні банків, які мають статус „проблемних“, немає. Національним банком на сьогодні „проблемним“ не визнано жодного банку», — сказав він.
Нагадаємо, співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.