В Україні не залишилося жодного проблемного банку — Finance.ua

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В Україні не залишилося жодного проблемного банку

Вчора 19:15Казна та Політика
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В Україні не залишилося жодного проблемного банкуВ Україні не залишилося жодного проблемного банку
Після визнання Мегабанку неплатоспроможним 2 червня і виведення його з ринку, інших проблемних банків в Україні немає.
Про це повідомив заступник глави Національного банку України Ярослав Матузка.
«Інформація про статус банку як „проблемного“ є закритою, це банківська таємниця, але я скажу, що на сьогодні банків, які мають статус „проблемних“, немає. Національним банком на сьогодні „проблемним“ не визнано жодного банку», — сказав він.
Нагадаємо, співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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