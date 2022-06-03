В Україні не залишилося жодного проблемного банку — Finance.ua

В Україні не залишилося жодного проблемного банку

Вчора 19:15 — Казна та Політика

В Україні не залишилося жодного проблемного банку

Після визнання Мегабанк у неплатоспроможним 2 червня і виведення його з ринку, інших проблемних банків в Україні немає.

Про це повідомив заступник глави Національного банку України Ярослав Матузка.

«Інформація про статус банку як „проблемного“ є закритою, це банківська таємниця, але я скажу, що на сьогодні банків, які мають статус „проблемних“, немає. Національним банком на сьогодні „проблемним“ не визнано жодного банку», — сказав він.

Нагадаємо, співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.

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