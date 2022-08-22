В Україні назвали галузь, яка зростає з перших днів війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні назвали галузь, яка зростає з перших днів війни

Казна та Політика
1313
IT-галузь в Україні за перше півріччя, коли країна перебуває в стані повномасштабної війни з рф, зросла на 23% відносно аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«За перше півріччя під час війни IT-індустрія зросла на 23%, тобто доходів більше, ніж у минулому півріччі. Тобто IT галузь активно розвивається. Ми віримо, що саме ця галузь, саме military tech, тобто військові технології, мають великий потенціал в Україні. Тому, що у нас відбувається війна, й у нас дуже багато IT фахівців», — сказав він.
За словами Федорова, Україна може стати «європейським Ізраїлем» у цьому напрямку.
«Ми можемо створювати свої продуктові компанії, які будуть коштувати мільярди», — додав міністр.
17 липня з’явилася інформація про те, що IT-галузь виходить з російського ринку.
29 червня Міністерство цифрової інформації повідомило, що запускає новий освітній проект для людей, які раніше не працювали в IT. Цикл навчання — приблизно 4-6 місяців.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.