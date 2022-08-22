В Україні назвали галузь, яка зростає з перших днів війни — Finance.ua

В Україні назвали галузь, яка зростає з перших днів війни Вчора 09:33 — Казна та Політика

IT-галузь в Україні за перше півріччя, коли країна перебуває в стані повномасштабної війни з рф, зросла на 23% відносно аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«За перше півріччя під час війни IT-індустрія зросла на 23%, тобто доходів більше, ніж у минулому півріччі. Тобто IT галузь активно розвивається. Ми віримо, що саме ця галузь, саме military tech, тобто військові технології, мають великий потенціал в Україні. Тому, що у нас відбувається війна, й у нас дуже багато IT фахівців», — сказав він.

За словами Федорова, Україна може стати «європейським Ізраїлем» у цьому напрямку.

«Ми можемо створювати свої продуктові компанії, які будуть коштувати мільярди», — додав міністр.

17 липня з’явилася інформація про те, що IT-галузь виходить з російського ринку.

29 червня Міністерство цифрової інформації повідомило, що запускає новий освітній проект для людей, які раніше не працювали в IT. Цикл навчання — приблизно 4-6 місяців.

УНІАН За матеріалами:

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