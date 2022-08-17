В Україні найближчим часом представлять проєкт електронної черги на кордоні, — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні найближчим часом представлять проєкт електронної черги на кордоні, — Шмигаль

Казна та Політика
819
Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися», — заявив прем’єр.
Він зазначив, що зміни на митниці — це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. За його словами, ще до масштабного російського вторгнення уряд сформував комплексну дорожню карту з реформування митниці, і зараз продовжує її активне впровадження.
Серед кроків у цьому напрямі — розширення пунктів пропуску в рамках проєкту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.
«Сьогодні на прикордонному пункті пропуску „Краківець-Корчова“ запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним», — каже Шмигаль.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.