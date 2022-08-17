В Україні найближчим часом представлять проєкт електронної черги на кордоні, — Шмигаль — Finance.ua

В Україні найближчим часом представлять проєкт електронної черги на кордоні, — Шмигаль Вчора 19:13 — Казна та Політика

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися», — заявив прем’єр.

Він зазначив, що зміни на митниці — це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. За його словами, ще до масштабного російського вторгнення уряд сформував комплексну дорожню карту з реформування митниці, і зараз продовжує її активне впровадження.

Серед кроків у цьому напрямі — розширення пунктів пропуску в рамках проєкту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

«Сьогодні на прикордонному пункті пропуску „Краківець-Корчова“ запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним», — каже Шмигаль.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.