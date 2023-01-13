В Україні намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи — Finance.ua
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В Україні намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи

Кримінал
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Через несанкціонований доступ до Єдиної державної е-системи у сфері будівництва низка осіб намагалася легалізувати незаконні забудови та підробляти сертифікати атестації архітекторів.
Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.
За даними кіберфахівців СБУ, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур.
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В СБУ пояснюють, що йдеться не про звичайний кіберзлам, який міг би узаконити сотні «проблемних» забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. Водночас схему було вчасно викрито, тож зловмисникам не вдалося зламати електронну систему.
Зловмисники, як встановили в СБУ, намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій — незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.
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Також Служба безпеки заявляє, що виявила схему видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній компанії свій електронний підпис для входу в систему, після чого зловмисники отримали доступ до незаконного редагування раніше виданих сертифікатів. В них змінювали дати і персональну інформацію «атестованого» архітектора і продавали підробку замовникам як новий документ.
«Департамент кібербезпеки СБУ надав відповідні рекомендації фахівцям Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації, які дозволили усунути наявні прогалини в електронній системі», — зазначили в СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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