В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото) — Finance.ua
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В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото)

Технології&Авто
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В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото)
В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото)
У Полтаві стартувало виробництво всюдиходів «Торнадо». Вже зібрано два такі транспортні засоби для найекстремальніших умов. Про це повідомляє сайт «Полтавщина».
Всюдихід «Торнадо» є аналогом популярного українського Sherp, але дещо більшим. Його колісна база дорівнює 2,3 м, а шини досягають 1,65 м в діаметрі. Він може перевозити до тонни вантажу або сімох пасажирів з багажем, а також в салоні можна облаштувати три спальні місця.
В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото)
Український всюдихід оснащений японським турбодизелем Kubota об’ємом 2,4 л та здатний розвинути 45 км/год. Витрата пального становить близько 4-5 л на годину. Оскільки об’єм бака становить 160 л, то запас ходу у всюдихода пристойний.
В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найтяжчого бездоріжжя (фото)
Величезний (600 мм) кліренс та шини низького тиску з централізованою системою підкачування забезпечують відмінну прохідність. Торнадо здатний подолати бар’єр висотою в метр і може плавати по воді зі швидкістю 4-6 км/год. Крім того, він дуже маневрений і розвертається практично на місці.
За матеріалами:
Фокус
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