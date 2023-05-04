В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці — Finance.ua

В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці

У Верховній Раді запропонували встановити заборону на експлуатацію автомобілів без виданої в Україні сертифікації. Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

У квітні було зареєстровано законопроєкт , яким пропонується скасувати обов’язкову сертифікацію імпортних автомобілів. Через це депутати стурбовані тим, що в Україні може різко збільшитися кількість авто, які не відповідають вимогам технічних регламентів.

Навіщо це? У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що технічно несправні автомобілі становитимуть загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Саме тому потрібна обов’язкова перевірка транспортних засобів, що імпортуються в Україну.

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Депутати наголосили, що автомобілі, які ввозять в Україну з інших країн, часто мають незадовільний технічний стан. Через великий пробіг у них замінюють багато деталей, у тому числі й двигун, який може не відповідати вимогам щодо рівня шкідливих викидів.

Довідка Finance.ua:

в Україні запропонували скасувати обов’язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів. Якщо рішення буде ухвалено, ввезення в країну вживаного авто з-за кордону може дещо активізуватися, а ціни на такі транспортні засоби — знизитися на 100-200 доларів;

до речі, новий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує нульове розмитнення для власників транспортних засобів, що постраждали від війни;

в Україні з кінця квітня на автомобільних дорогах розпочали роботу 39 комплексів автофіксації правопорушень. Мова йде про 16 міст та регіонів.

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