В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для двох категорій населення — Finance.ua

В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для двох категорій населення Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для двох категорій населення

У Верховній Раді запропонували звільнити військовослужбовців і ветеранів від сплати ввізного мита, акцизів і ПДВ при ввезенні авто. Для цього було зареєстровано два законопроєкти. Про це розповіли на сайті парламенту України.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом (проєкт № 9639), акцизним податком і ПДВ (проєкт № 9640) легкових автомобілів, кузовів до них, причепів і напівпричепів.

Кому це буде доступно? Таку можливість хочуть надати військовослужбовцям, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю через війну.

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Якщо ці два законопроєкти буде ухвалено, зазначені категорії осіб зможуть одноразово імпортувати в Україну автомобіль без сплати ввізного мита, акцизів і ПДВ. Ця норма діятиме під час дії воєнного стану, а також ще шість місяців після його припинення.

Крім цього автомобіль може імпортувати на територію України інша особа за дорученням. Ці авто можна передавати в користування членам сім'ї військового або ветерана.

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