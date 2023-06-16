В Україні можна буде бронювати ФОП та гіг-контракторів — Мінекономіки хоче змінити законодавство — Finance.ua

В Україні можна буде бронювати ФОП та гіг-контракторів — Мінекономіки хоче змінити законодавство Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

В Україні можна буде бронювати ФОП та гіг-контракторів — Мінекономіки хоче змінити законодавство

У Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ФОП і гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.

Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки.

«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи. У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — цитує DOU Сергія Сметанка.

Він додав, що минулоріч багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Зараз процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

Компанія може бронювати співробітників, якщо:

належить до IT-індустрії;

розмір середньої зарплати — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ;

середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.

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