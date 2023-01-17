В Україні майже за мільярд продали арештований аміак із рф — Finance.ua

В Україні майже за мільярд продали арештований аміак із рф
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у ході торгів реалізувало понад 32 тис. тонн арештованого російського аміаку. Про це повідомляє прес-центр АРМА.
В агентстві розповідають, що понад 27 тис. тонн продукції, що належала країні-агресору, було продано за 913 млн грн. При цьому зазначається, що агентству ще не переказали на депозити гроші за реалізовану раніше продукцію в розмірі 5 тис. тонн.
«Виручені кошти АРМА вкладає у військові облігації для фінансування оборонних потреб України», — йдеться у повідомленні.
Які правові шляхи для стягнення майна росіян
У вересні 2022 року опитані Фокусом експерти казали, що в Україні діють кілька правових шляхів для арешту та конфіскації майна, пов’язаного з країною-агресором. Наприклад, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Чудовський і партнери», адвокат Ігор Чудовський вказує на ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян та білорусів (№ 7194). Йдеться про зміни, прийняті до Закону «Про санкції», що вже діє в Україні.
Зазначається, що правовий механізм поводження з активами, пов’язаними з країною-агресором, був передбачений законом «Про санкції» та передбачає такий алгоритм:
- президент або Верховна Рада (з постановою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;
- РНБО приймає рішення;
- рішення РНБО затверджується президентом;
- Мін’юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;
- ВАКС приймає рішення щодо конфіскації;
- оскарження, виконання рішення ВАКС.
У результаті російські активи в Україні очікує конфіскація, продаж та покриття за рахунок виручених коштів частини завданої агресією росії збитків.
В АРМА на запит Фокусу повідомили, що загалом в Україні діють три механізми, в рамках яких розшукуються, заарештовуються та конфіскуються російські та білоруські активи:
- примусове вилучення активів на основі рішення РНБО та указу президента без рішення суду;
- стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;
- арешт та конфіскація активів за рішенням суду в рамках кримінальних проваджень.
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