В Україні майже за мільярд продали арештований аміак із рф — Finance.ua

В Україні майже за мільярд продали арештований аміак із рф Сьогодні 20:42 — Кримінал

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у ході торгів реалізувало понад 32 тис. тонн арештованого російського аміаку. Про це повідомляє прес-центр АРМА.

В агентстві розповідають, що понад 27 тис. тонн продукції, що належала країні-агресору, було продано за 913 млн грн. При цьому зазначається, що агентству ще не переказали на депозити гроші за реалізовану раніше продукцію в розмірі 5 тис. тонн.

«Виручені кошти АРМА вкладає у військові облігації для фінансування оборонних потреб України», — йдеться у повідомленні.

Які правові шляхи для стягнення майна росіян

У вересні 2022 року опитані Фокусом експерти казали, що в Україні діють кілька правових шляхів для арешту та конфіскації майна, пов’язаного з країною-агресором. Наприклад, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Чудовський і партнери», адвокат Ігор Чудовський вказує на ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян та білорусів ( № 7194 ). Йдеться про зміни, прийняті до Закону «Про санкції», що вже діє в Україні.

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Зазначається, що правовий механізм поводження з активами, пов’язаними з країною-агресором, був передбачений законом «Про санкції» та передбачає такий алгоритм:

президент або Верховна Рада (з постановою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;

РНБО приймає рішення;

рішення РНБО затверджується президентом;

Мін’юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;

ВАКС приймає рішення щодо конфіскації;

оскарження, виконання рішення ВАКС.

У результаті російські активи в Україні очікує конфіскація, продаж та покриття за рахунок виручених коштів частини завданої агресією росії збитків.

В АРМА на запит Фокусу повідомили, що загалом в Україні діють три механізми, в рамках яких розшукуються, заарештовуються та конфіскуються російські та білоруські активи:

примусове вилучення активів на основі рішення РНБО та указу президента без рішення суду;

стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;

арешт та конфіскація активів за рішенням суду в рамках кримінальних проваджень.

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