В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев — Finance.ua
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В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев

Вчора 16:44Казна та Політика
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В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — ГетманцевВ Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев
Кабінет міністрів та профільний комітет Верховної Ради обговорюють можливість частково відновити відшкодування ПДВ для підприємств стратегічного значення.
Про це на зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомили у ЄБА.
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«Гетманцев зазначив, що зараз обговорюється з урядом, яким чином підприємствам стратегічного значення можна хоча б частково відшкодовувати ПДВ. Проте ті, хто не сплачує податків, не отримають відшкодування», — повідомила Асоціація за підсумками зустрічі.
Відшкодування ПДВ не здійснюватиметься компаніям, які проводили експортно-імпортні операції з рф або не подавали податкові декларації.
Водночас, до кінця війни реєстрацію податкових накладних не буде відновлено. Є офіційне податкове роз’яснення щодо цього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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