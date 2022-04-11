В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев — Finance.ua

«Гетманцев зазначив, що зараз обговорюється з урядом, яким чином підприємствам стратегічного значення можна хоча б частково відшкодовувати ПДВ. Проте ті, хто не сплачує податків, не отримають відшкодування», — повідомила Асоціація за підсумками зустрічі.
Відшкодування ПДВ не здійснюватиметься компаніям, які проводили експортно-імпортні операції з рф або не подавали податкові декларації.
Водночас, до кінця війни реєстрацію податкових накладних не буде відновлено. Є офіційне податкове роз’яснення щодо цього.