В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев — Finance.ua

В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев

Вчора 16:44 — Казна та Політика

В Україні мають намір частково відновити відшкодування ПДВ — Гетманцев

Кабінет міністрів та профільний комітет Верховної Ради обговорюють можливість частково відновити відшкодування ПДВ для підприємств стратегічного значення.

Про це на зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомили у ЄБА.

«Гетманцев зазначив, що зараз обговорюється з урядом, яким чином підприємствам стратегічного значення можна хоча б частково відшкодовувати ПДВ. Проте ті, хто не сплачує податків, не отримають відшкодування», — повідомила Асоціація за підсумками зустрічі.

Відшкодування ПДВ не здійснюватиметься компаніям, які проводили експортно-імпортні операції з рф або не подавали податкові декларації.

Водночас, до кінця війни реєстрацію податкових накладних не буде відновлено. Є офіційне податкове роз’яснення щодо цього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.