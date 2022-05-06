В Україні масово повертаються до роботи будмайданчики — де зводять нові ЖК
Вчора 20:00 — Нерухомість В Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах станом на початок травня.
Про це повідомляє спеціалізований портал «ЛУН».
За його даними, 65 житлових комплексів будуються в Києві та ще 45 в Одесі.
Також відновили будівництво у:
- Дніпрі;
- Полтаві;
- Запоріжжі;
- Кременчуку;
- Черкасах;
- Умані.
У західних областях зараз загалом зводиться 245 комплексів. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво в тому ЖК, в яке ви вклали кошти, можете скористатися інтерактивною картою від «ЛУН».
Ціни на будматеріали
Повномасштабна війна з росією вдарила по цінах на будівельні матеріали. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів значно ускладнилися.
Аналітики OLX проаналізували, що найбільше подорожчали з початку війни товари в сегменті електроніки — майже вдвічі, а також товари категорії «Інші будматеріали» (63%).
А ось деякі будматеріали навпаки подешевшали, наприклад, продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.
Інформація Finance.ua:
- Уряд зобов’язав держреєстраторів перевіряти власників нерухомості.
- Уряд спростив порядок оновлення будівельних норм.
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