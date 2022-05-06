В Україні масово повертаються до роботи будмайданчики — де зводять нові ЖК

Вчора 20:00 — Нерухомість

В Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах станом на початок травня.

Про це повідомляє спеціалізований портал «ЛУН».

За його даними, 65 житлових комплексів будуються в Києві та ще 45 в Одесі.

Також відновили будівництво у:

Дніпрі;

Полтаві;

Запоріжжі;

Кременчуку;

Черкасах;

Умані.

У західних областях зараз загалом зводиться 245 комплексів. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво в тому ЖК, в яке ви вклали кошти, можете скористатися інтерактивною картою від «ЛУН».

Ціни на будматеріали

Повномасштабна війна з росією вдарила по цінах на будівельні матеріали. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів значно ускладнилися.

Аналітики OLX проаналізували, що найбільше подорожчали з початку війни товари в сегменті електроніки — майже вдвічі, а також товари категорії «Інші будматеріали» (63%).

А ось деякі будматеріали навпаки подешевшали, наприклад, продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

Інформація Finance.ua:

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