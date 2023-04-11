В Україні ліквідують понад тисячу неробочих підприємств — Finance.ua
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В Україні ліквідують понад тисячу неробочих підприємств

Казна та Політика
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Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про особливості припинення державних підприємств, які існують тільки на папері та генерують збитки. Таких підприємств, за оцінками Фонду держмайна понад 1200.
Для їхньої ліквідації потрібно понад 30 млн грн, повідомила пресслужба Фонду.
Ухвалений закон запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації, тобто на це не будуть витрачатися додаткові бюджетні гроші. Для цієї процедури будуть залучатимуться кваліфіковані досвідчені спеціалісти.
За це вони зможуть отримати оплату у розмірі від 3% до 5% від вартості ліквідованого об’єкта.
Окрім цього, ліквідація дозволить погасити борги підприємств перед держбюджетом та працівниками.
Фонд держмайна розраховує, що завдяки новій процедурі вдасться знайти та продати активи держпідприємств, які не працюють, загальною вартістю щонайменше 140 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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