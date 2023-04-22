В Україні хочуть запровадити комбіновану модель пенсійного забезпечення — Finance.ua

В Україні хочуть запровадити комбіновану модель пенсійного забезпечення Сьогодні 08:48 — Казна та Політика

В Україні хочуть запровадити комбіновану модель пенсійного забезпечення

Перед тим як запровадити в Україні багаторівневу систему пенсійного забезпечення, у Раді планують створити комбіновану модель пенсійного забезпечення.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, комбінована система сформує відповідні передумови до переходу на дворівневу систему пенсійного забезпечення і дозволить зробити цей перехід поступовим.

Читайте також Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну

«Зараз ми створюємо комбіновану систему пенсійного забезпечення. Залишається солідарна система, думаю, вона існуватиме ще доволі тривалий час. Водночас створюватимуться передумови до дворівневої системи пенсійного забезпечення та формування можливих накопичень. Ідеться про доволі поступову реформу, яка у перспективі себе проявить», — сказала політикиня.

Забуранна наголосила, що багаторівнева система пенсійного забезпечення вирішить два питання. Перше — питання розміру пенсій. Люди після виходу на пенсію отримуватимуть більш достойний рівень виплат. Друге — питання постійного дотування дефіциту Пенсійного фонду.

Читайте також До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає

«Накопичувальний рівень пенсійного забезпечення є альтернативною системою. Вона планується до імплементації поступово. Зокрема у 2023 році передбачається, що роботодавець сплачуватиме 1,5%, у 2024 — 2% і, відповідно, дійде до 3%. Фінансування держави буде в тому ж обсязі. Це створює додаткові умови й можливості для людей, які досягнуть пенсійного віку, по-перше, мати гарантовані виплати і, по-друге, мати можливість їхнього збільшення», — зазначила парламентарій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.