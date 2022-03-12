В Україні хочуть скасувати акцизи на пальне та значно зменшити ПДВ: рішення Кабміну — Finance.ua

В Україні хочуть скасувати акцизи на пальне та значно зменшити ПДВ: рішення Кабміну

Вчора 14:03 — Енергетика

На засіданні уряду 11 березня було прийнято два важливі рішення щодо забезпечення українців пальним.

Про це розповіла перший віце-прем’єр та міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

Що це дасть? Ці рішення дозволять уникнути дефіциту пального на заправках, а також максимально вгамують зростання цін: розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення — 4,55 грн на літр бензинів і 5 грн на літр дизелю.

«Ми затвердили зміни у формулі, за якою вважаємо максимальну дозволену ціну пального на заправках — збільшили ціну логістики та доплату до котирувань у Північно-Західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати до розрахунку додаткові витрати, що виникли після переорієнтації поставок з Білорусі та Росії на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», — заявила Юлія Свириденко.

За її словами, збільшення формули дає економічний стимул мережам завозити більше палива (за формулою розрахунку, яка була адекватна війні, зараз везти нафтопродукти мережам не вигідно).

Водночас, таке рішення призвело б до зростання ціни, чого Уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром.

"Тому ми ухвалили ще одне рішення — подали для ухвалення Верховною Радою законопроект, який скасовує акциз на пальне і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшує розмір податків, що раніше становили більше половини ціни.

Обидва рішення набудуть чинності одночасно.

Нову формулу будемо застосовувати, тільки-но Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте", — йдеться у повідомленні Свириденко.

До речі, аналогічне рішення щодо податків вже було ухвалено у Польщі та інших країнах ЄС.

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