В Україні хочуть повністю скасувати книгу скарг та пропозицій у сфері послуг — Finance.ua

В Україні хочуть повністю скасувати книгу скарг та пропозицій у сфері послуг Вчора 22:31 — Казна та Політика

В Україні хочуть повністю скасувати книгу скарг та пропозицій у сфері послуг

Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови Кабінету Міністрів, який пропонує скасувати книгу скарг та пропозицій у сфері послуг.

Йдеться про сфери надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, надання послуг з тимчасового розміщення та надання послуг з працевлаштування.

У відомстві вважають книгу застарілим форматом розгляду скарг та посилаються на законодавство ЄС, де такий інструмент відсутній, натомість споживачі залишають свої повідомлення на сайті підприємства або звертаються до контролюючих органів.

У Мінекономіки нагадали, що книгу скарг було запроваджено ще у Радянському Союзі для захисту прав споживачів та контролю. 2019 року уряд скасував обов’язкове застосування книги відгуків та пропозицій у сфері торгівлі та ресторанного господарства. Інші учасники ринку досі змушені витрачати значні кошти на адміністрування такого регулювання. За рік відповідні витрати перевищують 47 млн грн.

«Скасування обов’язкового застосування книги не вплине на захист прав споживачів, не змінить обов’язковість розгляду звернень споживачів суб’єктами господарювання», — йдеться у проекті.

Громадянам пропонують звертатися зі скаргами, зауваженнями та пропозиціями безпосередньо до підприємств, установ, організацій із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав та законних інтересів. Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби та місцевих держадміністрацій на «гарячі лінії».

Серед інших дієвих інструментів для захисту прав споживачів — відгуки в мережі Інтернет, які є «більш ефективними способами, оскільки в умовах ринкової конкуренції підприємці самі зацікавлені в поліпшенні якості обслуговування клієнтів».

Зазначимо, що проект постанови перебуватиме на громадському обговоренні 30 днів, після цього документ розглянуть на засіданні уряду.

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