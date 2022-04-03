В Україні формується абсолютно нова система логістики — Finance.ua

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В Україні формується абсолютно нова система логістики

Вчора 19:28Казна та Політика
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В Україні формується абсолютно нова система логістикиВ Україні формується абсолютно нова система логістики
В Україні формується новий тип логістичної системи. Вона швидко реагуватиме на зовнішні загрози та адаптуватиметься до них. Така система стосується як постачання для підприємств, так і організації евакуації людей.
На цьому наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає пресслужба відомства.
«У всіх є розуміння, що навіть після перемоги ми не зможемо працювати як раніше», — зазначив Кубраков.
«Тому вже зараз у країні формується гнучка логістична система... Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і у забезпеченні оперативної евакуації населення із небезпечних зон», — сказав міністр.
Україна веде переговори зі світовими експертами не лише щодо відновлення міст, а й щодо створення конкретних інструментів для їх захисту. Наприклад, після війни будинки в Україні будуватимуть із бомбосховищами.
«Маємо звикати до того, що фактор захисту життя проникатиме у всі сфери нашої діяльності: від побуту до роботи та подорожей», — сказав Кубраков.
Поки що ж один із головних пріоритетів Мінінфраструктури — проведення посівної кампанії та перезапуск економіки. Робота над логістикою ведеться у цілодобовому режимі, щоб аграрії вчасно отримали добрива, техніку та запчастини, а також пальне. Постачання палива, наприклад, активно обговорюються з найбільшими світовими постачальниками, підписуються відповідні угоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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