В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом і зв'язком – Держспецзв'язку — Finance.ua

В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом і зв'язком – Держспецзв'язку Вчора 17:21

У Держспецзв’язку заявили, що масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди — мобільним зв’язком у різних регіонах країни.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України.

Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку.

Економічна Правда За матеріалами:

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