В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом і зв'язком – Держспецзв'язку — Finance.ua
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В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом і зв'язком – Держспецзв'язку

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У Держспецзв’язку заявили, що масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди — мобільним зв’язком у різних регіонах країни.
Про це йдеться у заяві відомства.
"Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.
Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України.
Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі.
Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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