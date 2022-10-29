В Україні до кінця року планують облаштувати ще 13 модульних містечок — Finance.ua

В Україні до кінця року планують облаштувати ще 13 модульних містечок Вчора 22:37 — Казна та Політика

В Україні до кінця року планують облаштувати ще 13 модульних містечок

В Україні за підтримки Польщі планують облаштувати ще 13 модульних містечок для тимчасового проживання переселенців.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у коментарі Укрінформу.

У відомстві зазначають, що Урядове агентство стратегічних резервів Республіки Польща, за попередніми домовленостями з Мінрегіоном, на безоплатній основі, як гуманітарна допомога, надає Україні модульні містечка для тимчасового розміщення громадян, житло яких пошкоджено або зруйновано внаслідок бойових дій.

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Наразі облаштовано і заселено 11 модульних містечок для понад 3500 людей у населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів), Чернігівської (Новоселівка) та Львівської (Львів) областей, ще 4 містечка — на фінальному етапі облаштування.

«Крім цього, до кінця року заплановано облаштування ще 13 модульних містечок для проживання майже 5000 осіб», — зазначають у Мінрегіоні.

Як повідомляло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на 14 жовтня в Україні 5670 місць компактного проживання для переселенців прихистили близько 1 мільйона громадян. Загалом понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, з них понад 1 мільйон дітей. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО.

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