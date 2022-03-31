В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+ — Finance.ua
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В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+

Вчора 09:15Казна та Політика
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В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+
Prozorro розробила та запустила платформу Prozorro+, яка необхідна для забезпечення нагальних потреб держави та відновлення українського бізнесу в часи війни.
Про це повідомляє пресслужба Prozorro.
«Ми маємо найкращу армію у світі. Вона заслуговує на найкращий тил. І тут на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати свої нагальні потреби, а з іншого — можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку. Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці дві мети», — йдеться в повідомленні.
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На Prozorro+ можуть зареєструватися компанії, які готові постачати державі товари для гуманітарних потреб — пальне, харчові продукти, одяг, ноутбуки, генератори тощо. Своєю чергою, державні та місцеві органи влади, військово-цивільні адміністрації та гуманітарні штаби зможуть публікувати свої потреби у товарах.
В пілотному режимі проєкт вже працює для 15 замовників, серед яких Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство соціальної політики, Укрзалізниця, Львівська ОДА, Штабу гуманітарної допомоги при Національному агентстві з питань запобігань корупції.
Нагадаємо, в електронній системі Prozorro.Продажі з початку війни оголошено 1 906 земельних аукціонів, з них — 1 484 стосуються продажу чи оренди сільськогосподарських земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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