В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+ — Finance.ua

В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+

Вчора 09:15 — Казна та Політика

В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+

Prozorro розробила та запустила платформу Prozorro+, яка необхідна для забезпечення нагальних потреб держави та відновлення українського бізнесу в часи війни.

Про це повідомляє пресслужба Prozorro

«Ми маємо найкращу армію у світі. Вона заслуговує на найкращий тил. І тут на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати свої нагальні потреби, а з іншого — можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку. Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці дві мети», — йдеться в повідомленні.

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На Prozorro+ можуть зареєструватися компанії, які готові постачати державі товари для гуманітарних потреб — пальне, харчові продукти, одяг, ноутбуки, генератори тощо. Своєю чергою, державні та місцеві органи влади, військово-цивільні адміністрації та гуманітарні штаби зможуть публікувати свої потреби у товарах.

В пілотному режимі проєкт вже працює для 15 замовників, серед яких Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство соціальної політики, Укрзалізниця, Львівська ОДА, Штабу гуманітарної допомоги при Національному агентстві з питань запобігань корупції.

Нагадаємо, в електронній системі Prozorro.Продажі з початку війни оголошено 1 906 земельних аукціонів, з них — 1 484 стосуються продажу чи оренди сільськогосподарських земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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