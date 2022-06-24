В Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю — Finance.ua
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В Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю

Фондовий ринок
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В Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю
В Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю
Безпосередній або ж опосередкований зв’язок з рф або білоруссю в Україні мають майже 21 тисяча підприємств.
Про це свідчать дані аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl, пише УНН.
Система аналізує контрагентів за низкою показників, 5 з яких сигналізують про ті чи інші зв’язки з рф чи білоруссю.
Щонайменше одному або одразу декільком з 5 показників відповідають 20 899 юросіб (дані станом на кінець квітня 2022 року).
Понад 16 тисяч юросіб мають учасника/бенефіціара, що має зв’язок з рф, а 3602 юрособи мають такий самий зв’язок з рб. У найменуванні 919 юросіб, які діють в Україні, згадується назва країни-агресора, наприклад, в Україні працює ТОВ «росія 1», яке, відповідно до інформації аналітичної системи YouControl, займається пасажирським наземним та вантажним транспортом. 536 компаній підпадають під особливу увагу через те, що є учасником спільного холдингу із контрагентом, що працює під юрисдикцією рф, а 265 українських компаній є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством російської федерації.
Справи з такими контрагентами привертають увагу правоохоронних органів, провокують розслідування такої співпраці та псують репутацію через негативне сприйняття суспільством. Україна, держави-члени ЄС, США можуть запроваджувати санкції до компаній, їхніх засновників та бенефіціарів, що працюють з рф.
Понад те, партнерство з контрагентами, що несуть названі ризики, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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