В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди — Finance.ua
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В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди

Кримінал
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В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди
В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди, Фото: СБУ
Суд за матеріалами СБУ арештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн. Вирішується питання про передачу майна до АРМА.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
"У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.
Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова", — сказано в повідомленні.
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Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.
За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.
Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.
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За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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