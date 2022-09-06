В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф на 1 мільярд гривень — Finance.ua

В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф на 1 мільярд гривень
В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат державної думи російської федерації.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн», — ідеться в повідомленні.
За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин росії — ексдепутат держдуми рф, здійснюючи діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на понад 132 млн грн і легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
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