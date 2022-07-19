В Україні арештували білоруських локомотивів на 70 млн грн — Finance.ua

В Україні арештували білоруських локомотивів на 70 млн грн Вчора 17:43 — Казна та Політика

В Україні арештували білоруських локомотивів на 70 млн грн, gp.gov.ua

В Україні заарештовано локомотиви білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів, у тому числі, необхідних рф для ведення війни проти України. Вартість переданого майна становить понад 70 млн грн.

Локомотиви заарештували за клопотанням Київської міської прокуратури арештовано та передали в АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Техніку виявили під час огляду в межах розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

«За даними слідства, ці локомотиви здійснювали регулярні перевезення товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, з України до рб, які у подальшому використовувалися рф для матеріального забезпечення армії країни-агресора під час вторгнення в Україну», — кажуть в ОГП.

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