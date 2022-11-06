В Україні анонсували підвищення низки виплат у 2023 році — Finance.ua

В Україні анонсували підвищення низки виплат у 2023 році Вчора 10:10 — Казна та Політика

В Україні анонсували підвищення низки виплат у 2023 році

Попри повномасштабну війну в росією, Україна продовжує тримати свій бюджет на плаву. До кінця 2022 року планується підвищення кількох категорій соціальних виплат, серед яких і частина пенсій. Однак і в наступному році перегляд окремих видатків в економічному секторі обов’язково відбудеться.

За словами очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, насамперед це стосуватиметься тих грошей, які отримують найменш захищені категорії населення. В інтерв’ю порталу Обозреватель політик підкреслив: українці біднішають через війну, але уряд робить усе можливе, аби підтримати тих, хто потребує.

Так, у 2023 році будуть підвищені виплати для людей із інвалідністю, ветеранів війни та багатодітних сімей.

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«Ми не заморожуємо ті соціальні стандарти, що передбачені для людей найбільш вразливих категорій, — підкреслив Гетманцев. — Ми не можемо зробити диво, ми не можемо взяти кошти з повітря і їх виплатити, але навіть з урахуванням тієї потужної фінансової кризи в Україні, мені здається, що уряд робить все можливе, аби профінансувати соціалку в повному обсязі».

Так, на наступний рік у бюджеті другою найбільшою категорією видатків стане соціальна сфера. 29% усіх витрат приходяться на медицину та освіту, ще 16% — на різні соціальні виплати. Нагадаємо, що більше всього грошей спрямовано, звісно ж, на оборонний сектор — 45% усього бюджету.

Гетманцев також нагадав, що навіть під час повномасштабної війни в Україні індексувалися та підвищувалися пенсії, також заплановане невелике збільшення мінімальної заробітної плати.

На його думку, наразі уряд робить усе можливе, аби хоча б трохи покращити добробут населення. При цьому він визнає: є помірна інфляція, також різко збільшився рівень безробіття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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