В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ — Finance.ua

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В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ

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В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ
В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ
В Україні 60% внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мали роботу до свого переміщення, втратили її. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародною організацією міграції (МОМ) з 17 до 23 липня.
Згідно з дослідженням:
  • 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з 24 лютого;
  • а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тис. грн, що на 1500 грн менше від мінімальної зарплати в Україні.
В МОМ акцентують, що ситуація з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб залишається досить критичною і є однією з причин, які спонукають людей до повернення.
«Понад 6,6 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, згідно з даними. Ця цифра становить 15% від загального населення України і дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли МОМ нарахувала близько 6,3 млн ВПО. Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України», — зазначається у повідомленні.
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Водночас 5,5 млн раніше переміщених повернулися додому: абсолютна більшість із них були в переміщенні на території України та 16% повернулися з-за кордону. Основними регіонами повернення є Київ і Київська область, а також Харківська, Одеська та Чернігівська області.
Крім того, дослідження МОМ також виявило гострі потреби з підготовкою до зими і у внутрішньо переміщених осіб, і у тих, хто повернувся, і тих, хто не залишав домівки від початку повномасштабної війни.
«44% усього опитаного населення сказали, що їм потрібна допомога з утепленням житла, така як ремонт або заміна вікон. А 26% внутрішньо переміщених бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє житло, оскільки воно не матиме достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому зиму», — уточнюють у Міжнародній організації з міграції.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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