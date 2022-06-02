В Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату — Finance.ua

В Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату
В Україні 10 тисяч освітян не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх установ, які мають цифрові підписи.
Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
«На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч педагогів, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту кожної школи, бо ними займаються місцеві органи влади, або їх засновники», — сказав він.