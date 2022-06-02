В Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату — Finance.ua
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В Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату

Вчора 09:45Особисті фінанси
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В Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплатуВ Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату
В Україні 10 тисяч освітян не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх установ, які мають цифрові підписи.
Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
«На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч педагогів, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту кожної школи, бо ними займаються місцеві органи влади, або їх засновники», — сказав він.
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За словами Шкарлета, педагоги не отримують коштів, оскільки немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи чи печатки, щоб сформувати реєстри для виплат.
«Ми намагаємось із головами військових адміністрацій врегулювати це питання», — запевнив міністр.
Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому закон про заборону на звільнення вчителів під час дії військового стану (№ 7133) та обов’язкову виплату зарплат.
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За матеріалами: УНІАН
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