В Угорщині заявили, що оплата газу рублями не порушує санкції ЄС — Finance.ua

В Угорщині заявили, що оплата газу рублями не порушує санкції ЄС

Вчора 07:25 — Енергетика

В Угорщині заявили, що оплата газу рублями не порушує санкції ЄС

В Угорщині відреагували на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Заявили, що оплата російського газу рублями не порушуватиме санкції проти країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника угорського уряду Золтана Ковача в інтерв’ю для CNN.

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За словами Ковача, Угорщина має з росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням.

«У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики. Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%», — додав Ковач.

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