В Угорщині заявили, що оплата газу рублями не порушує санкції ЄС — Finance.ua

За словами Ковача, Угорщина має з росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням.
«У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики. Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%», — додав Ковач.