В Туреччині розв'язали проблему з блокуванням майже 30 нафтових танкерів — Finance.ua
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В Туреччині розв'язали проблему з блокуванням майже 30 нафтових танкерів

Казна та Політика
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У Туреччині заявили, що з 26 танкерів, які були затримані через нові правила Анкари у зв’язку з запровадженням стелі цін на російську нафту, 19 танкерів вже пройшло через протоки Босфору і Дарданелли.
Про це повідомляє Financial Times.
Черга з танкерів утворилася через нову вимогу Анкари про надання листа-підтвердження страхування після того, як країни G7 запровадили стелю цін на російську нафту. З 26 танкерів, що застрягли у черзі, всі, крім чотирьох, надали запитувану документацію. У вівторок через протоки пройшли 19 танкерів.
США сподівалися, що обмеження ціни на російську нафту, яке мало б надати суднам доступ до європейської страховки, якщо нафта продаватиметься за ціною 60 дол за барель або менше, забезпечить продовження поставок російської нафти до третіх країн після запровадження санкцій ЄС минулого тижня.
Але Туреччина заблокувала прохід суден через протоки на понад тиждень після того, як західні страховики заявили, що не можуть надати гарантії, які вимагали в Анкарі, що спонукало посадовців США і Британії втрутитися в ситуацію.
Турецькі протоки є одним з найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі і одним з основних експортних маршрутів для сирої нафти з росії і Казахстану.
Норвезька компанія Gard, що входить до міжнародної групи з 13 клубів захисту та відшкодування збитків, також повідомила на своєму веб-сайті у вівторок, що рішення було знайдено.
«Після взаємодії між Міжнародною групою P&I клубів (IG) і урядом Туреччини була досягнута угода, що дозволяє суднам, що перевозять вантажі сирої нафти, продовжувати свої рейси через контрольовані Туреччиною води», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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