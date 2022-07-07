В Тернопільській області ввели правила щодо роботи бізнесу під час тривоги — Finance.ua

В Тернопільській області ввели правила щодо роботи бізнесу під час тривоги Вчора 09:45 — Казна та Політика

Підприємства та організації в Тернопільській області повинні припиняти роботу під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша

«Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки», — написав він.

Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

Зазначимо, що рятувальники пояснили, як мають працювати ТРЦ під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 27 червня окупанти завдали ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

Додамо, що ТЦ не зачинявся під час повітряної тривоги. Через удар загинули 20 людей, постраждали 59.

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